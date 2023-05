Absolutorium dla burmistrza Kamienia Krajeńskiego Wojciecha Głomskiego. Radna Marciniak ostro skrytykowała postawę włodarza

- Powodem mojego sprzeciwu jest mało komunikatywna postawa. Nadal jest tak, że to pan burmistrz nadaje ton i kierunek działania gminy. Wcale nie radni. Pan nam dziękuje za to, że zaakceptowaliśmy to, co pan zapisał w budżecie. Ja już straciłam nadzieję na to, że uda nam się wypracować procedurę wspólnego decydowania o inwestycjach, ich kolejności, priorytetach. To się nie wydarzyło – wypomniała Natalia Marciniak. - Moja dzisiejsza wypowiedź jest też podsumowaniem całej kadencji. To, co mówimy, jest jak grochem o ścianę. Porównując postawę włodarzy sąsiednich gmin, pana postawa bez inicjatywy ma znaczący wpływ na to, jak nasza gmina jest postrzegana, zarówno przez mieszkańców, jak i na zewnątrz.