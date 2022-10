Adrianna Sułek i Wojciech Nowicki zwycięzcami Lauru Królowej Sportu

Gala Lauru Królowej Sportu odbyła się w niedzielę 16 października w City Hotelu w Bydgoszczy. Wydarzenie jest okazją do wspólnego świętowania sukcesów, zdobytych na arenach międzynarodowych i krajowym podwórku. Co roku wyróżniani są najlepsi lekkoatleci z regionu i kraju. – To kolejne spotkanie z gwiazdami lekkiej atletyki w Bydgoszczy. To święto dziś ma mniej sportowy charakter, ale takie dni też są potrzebne, aby motywować zawodników do ciężkiej pracy. Obyśmy zawsze mieli taki wysyp sukcesów, żeby wybory były równie trudne jak w tym roku – przekonuje Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletki.

Zawodnikiem roku został Wojciech Nowicki, który w sierpniu w Monachium wywalczył tytuł mistrza Europy w rzucie młotem. W Eugene na mistrzostwach świata młociarz ustąpił jedynie Pawłowi Fajdkowi. – Cieszę się, że miniony sezon był dla mnie stabilny i dobry wynikowo, okraszony dwoma medalami na MŚ i ME. Cieszę się, że zostałem wyróżniony i otrzymałem Laur Królowej Sport – to też sukces i praca całego mojego zespołu, z którym na co dzień współpracuje – powiedział aktualny mistrz olimpijski.