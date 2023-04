Adwokat zmarł w bydgoskim sądzie. Po śmierci miał spędzić tam cztery godziny Maciej Czerniak

Do zdarzenia doszło na korytarzu bydgoskiego sądu, przed salą 118. Polskapress

Zmarły to Jerzy Matysiak, ceniony, długoletni adwokat z Nakła nad Notecią. Oczekiwał na sądowym korytarzu na rozprawę, w której występował jako obrońca. Gdy zasłabł, na miejsce wezwano pogotowie. Ratownikom nie udało się jednak go uratować. Świadkowie pytają o to, co działo się potem.