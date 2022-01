Afera fakturowa w Inowrocławiu. Jest apel do prezydenta o badanie wykrywaczem kłamstw Dominik Fijałkowski

Ireneusz Stachowiak przedstawił podczas konferencji prasowej wydruk informacji przygotowanej w 2006 roku przez PAP, a dotyczącej wystąpienia prezydenta Inowrocławia do wymiaru sprawiedliwości o przebadanie pracowników ratusza i swego zastępcy wykrywaczem kłamstw Dominik Fijałkowski

Podczas konferencji prasowej pod inowrocławskim Urzędem Miasta Ireneusz Stachowiak ze Zjednoczonej Prawicy, były wiceprezydent Inowrocławia i współpracownik prezydenta Ryszarda Brejzy zaapelował do swojego byłego szefa o to, by ten poddał się badaniu wykrywaczem kłamstw.