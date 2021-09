Agnieszka Niezgoda wciela się w rolę wybitnej malarki Olgi Boznańskiej

- Cała jest pani Olgą Boznańską!

- A zaczęło się od mojego psa Kleksa. Trzy lata temu moja koleżanka przyniosła mi zdjęcie Olgi Boznańskiej z psem. Okazało się, że mój Kleksik jest identyczny jak Kiki, suczka Boznańskiej. Niektórzy twierdzili, że to kolejne wcielenie psa Boznańskiej. Zaczęłam głębiej wnikać w twórczość tej malarki, odwiedzałam muzea, gdzie były jej obrazy. Zachwyciła mnie jej twórczość. Zamówiłam perukę u profesjonalnej perukarki, Magdaleny Mikowskiej, byłam pewna, że kostium pomoże wykreować tę postać. Pół roku rozmawiałyśmy o kolorze włosów Boznańskiej. Mój pies jest małym aktorem, reaguje na słowo „TEATR!, ożywia się i popisuje, spędził dużo czasu w teatralnej garderobie, zna zapach sceny i kostiumów. Myślę, że jest gotowy, aby grać ze mną w spektaklu. To on zainicjował mój projekt. Kleks zgodził się nawet zagrać rolę suczki Kiki. Przekonałam go smakołykami, jest bardzo otwarty i tolerancyjny, pokorny jak prawdziwy aktor. Mając perukę i psa ruszyłam w tę twórczą podróż budowania spektaklu: Kraków – Warszawa – Poznań – Wrocław – tam kilkadziesiąt minut oglądałam jeden obraz. Byłam poruszona wielkim talentem artystki. Delikatne światło z jej obrazów dociera w głąb mojej duszy. Spektakl rodzi się we mnie z mrówczej pracy, także z lektury, doświadczania sztuki, pozowania i malowania. Obecnie znalazłam przychylne miejsce do realizacji prób w XIX-wiecznej sali kolumnowej Towarzystwa Naukowego Torunia.