W Teatrze Impresaryjnym we Włocławku monodram o Poświatowskiej przyprawił o dreszcz wzruszenia!

W Teatrze Impresaryjnym im. W. Gniazdowskiego we Włocławku wystawiono monodram pt. „Noszę w kieszeni szminkę”. Była to prawdziwa duchowa uczta dla miłośników poezji.

W Teatrze Impresaryjnym im. W. Gniazdowskiego we Włocławku można było obejrzeć monodram pt. „Noszę w kieszeni szminkę”. Jest on inspirowany życiem i twórczością tej wyjątkowej poetki, która balansując na granicy życia i śmierci, potrafiła tak pięknie pisać o miłości i czerpać radość z takiej niby zwyczajnej codzienności. Na scenie wystąpiła aktorka Joanna Świtała, która na podstawie biografii Haliny Poświatowskiej napisała autorski scenariusz. Przedsięwzięcie to otrzymało stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 r.

- Był to pomysł Aleksandry Pustoły, by w naszym teatrze wystawić ten monodram – mówi Monika Budzeniusz, dyrektorka Teatru Impresaryjnego we Włocławku. - Jestem otwarta na pomysły moich współpracowników i osób, które chcą się artystycznie rozwijać. Dzięki temu teatr tętni życiem.

Aktorka zahipnotyzowała publiczność tak skutecznie, że odnosiło się wrażenie, że na scenie stoi Poświatowska, która przyszła opowiedzieć o swoim życiu. Było to wręcz intymne spotkanie z odważną kobietą, która nie bała się pisać o różnych aspektach miłości.