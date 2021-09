AGRO SHOW 2021. Tak było podczas międzynarodowej wystawy w Bednarach koło Poznania [zdjęcia]

"Chcielibyśmy bardzo podziękować Wam wszystkim za uczestnictwo w tegorocznej wystawie AGRO SHOW. Bardzo nas cieszy, że tak tłumnie nas odwiedziliście. Dziękujemy również wystawcom, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oraz przeprowadzenie wystawy AGRO SHOW 2021. Bez Was by się to nie udało. Do zobaczenia za rok!", napisał w poniedziałek organizator, czyli Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.