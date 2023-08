Akademicka Reprezentacja Polski siatkarek z brązowym medalem uniwersjady w Chengdu

Polki jeszcze przed pierwszym gwizdkiem były niezwykle bojowo nastawione, chciały się zrewanżować rywalkom za porażkę 2:3 w grupie. – Z Brazylijkami gra się trudno, lubią porozmawiać pod siatką, zaczepić, pokazywać swą siłę, więc motywacji nam nie brakowało, choć z pewnością nie tak wyobrażałyśmy sobie pierwszego seta – opowiada Alicja Grabka, rozgrywająca Akademickiej Reprezentacji Polski. – Nie wiem czy to stres czy coś innego, ale zagrałyśmy słabo, na szczęście od drugiej partii był to już inny mecz – mówi o pierwszej partii przegranej do 12, a Aleksandra Rasińska dodaje: – Kobieca siatkówka, właśnie pokazałyśmy co to znaczy w praktyce – śmieje się atakująca, która walnie przyczyniła się do tego, że biało-czerwone wyrównały stan meczu, a później wygrały kolejne dwa sety i zapewniły sobie brązowe medale uniwersjady. Zdobyła bowiem aż 21 punktów.