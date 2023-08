Akcja grupy SPEED przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Trzy prawa jazdy zatrzymane

- W minioną niedzielę (30 lipca 2023) policjanci z bydgoskiej grupy SPEED, podczas patrolowania ulicy Fordońskiej zwracali uwagę na prędkość, z jaką uczestnicy ruchu poruszają się po drodze. Niestety i tym razem nie zabrakło „piratów drogowych” - informuje Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W trakcie jednej służby funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy trzem kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.

- Pierwszy z nich miał na liczniku 109 km/h przy ograniczeniu do „pięćdziesiątki". Drugi kierujący audi jechał o 54 km/h za szybko drogą z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Trzeci zaś, 18-latek, rozpędził auto do 106 km/h pomimo, że obowiązywało ograniczenie do 50 km/h - wylicza policjant.