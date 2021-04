Akcja PIT 2021 - kiedy zwrot podatku? Tak sprawdzisz, kiedy dostaniesz pieniądze na konto

Zobacz wideo: Ulgi podatkowe 2021. Co możesz sobie odliczyć:

Szefowa KAS mówi, że usługa pozwalająca na sprawdzenie statusu zwrotu podatku na pewno będzie przydatna dla osób oczekujących na zwrot nadpłaty z zeznania PIT za 2020 rok, ale jest też skierowana do przedsiębiorców, którzy otrzymują zwroty VAT.

- Uruchomiony w lutym tego roku e-Urząd Skarbowy cieszy się dużą popularnością - informuje Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej Administracji Skarbowej . - Do serwisu zalogowano się już ponad 21,5 mln razy. Klienci złożyli 31,3 tys. różnych pism, 733 tys. razy wyświetlili szczegóły mandatu. Ponadto zrealizowano 22 tys. płatności online, a 55 tys. razy pobierano historię płatności.

- Podatnik nie musi już osobiście kontaktować się z urzędem skarbowym, aby uzyskać informacje o statusie swojego zwrotu - podkreśla Anna Chałupa, zastępca szefowej KAS. - To kolejne ułatwienie, które przyśpiesza załatwianie spraw i ogranicza konieczność wizyty w urzędzie. Usługa niewątpliwie przyczyni się także do ułatwienia pracy urzędnikom KAS przez zmniejszenie liczby spraw, załatwianych w formie papierowej.

W przypadku PIT dostępne są informacje dotyczące statusu zwrotów z wszystkich form opodatkowania od osób fizycznych, wpłacanych przez podatnika, w tym przedsiębiorcę na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy). Podatnik może samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy, co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności.

Złożymy niektóre pisma w formie elektronicznej

Serwis e-Urząd Skarbowy jest budowany etapami do września 2022 r. W e-Urzędzie Skarbowym klienci KAS mają dostęp m.in. do usługi Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Mogą zrealizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat. Mogą też sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy.