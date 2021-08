Akcja #SzczepiMYgminy - jak przebiegają szczepienia w gminach? Rozmowa z wójtem gminy Radomin Piotrem Wolskim

Piotr Wolski, wójt gminy Radomin: - Rzeczywiście, pandemia wymogła na samorządach wiele nowych działań, a my w gminie Radomin podchodziliśmy do każdego z nich z taką myślą, by mieszkańcy czuli się u nas jak najbezpieczniej. Kiedy tylko dowiedzieliśmy się, że radomiński POZ nie przystąpił do programu szczepień, rozpoczęliśmy negocjacje z NFZ i przedstawicielem Wojewody, aby utworzyć mobilny punkt szczepień w innym miejscu. Po wielu konsultacjach, przy współpracy z Szpitalem Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, udało się utworzyć takie miejsce w GOKiS w Radominie. Wyremontowaliśmy i przystosowaliśmy 3 pomieszczenia, gdzie pacjenci mogli bezpiecznie skorzystać ze szczepienia. Pracę punktu koordynował Sławomir Rożek – koordynator ds. szczepień w gminie Radomin.