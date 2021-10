Akcja "Twoje światła, nasze bezpieczeństwo" policji w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

- Nie chodzi tylko o to, by upewnić się, że żarówki świecą. Musimy sprawdzić, czy są prawidłowo ustawione, czy jest wyraźna granica światła i cienia, reflektory i odbłyski nie są zmatowione. - mówi Remigiusz Rakowski, z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. - To zrobi tylko osoba, która ma odpowiedni sprzęt i wiedzę. Podczas naszej akcji każdy kierowca ma darmową możliwość sprawdzenia światła na wybranych stacjach diagnostycznych.