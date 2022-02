Aleksandra Król. Polska najlepsza snowboardzistka na prywatnych zdjęciach

Aleksandra Król ma 32 lata. Igrzyska w Pekinie to jej już trzeci start na najważniejszej imprezie czterolecia. 8 lutego 2022 na stoku w Zhangjiakou awansowała do ćwierćfinału. W nim musiała uznać wyższość Czeszki Ester Ledeckiej, która potem została mistrzynią olimpijską, czym powtórzyła sukces sprzed czterech lat. Dla Król to był najlepszy start w igrzyskach olimpijskich. Cztery lata temu zajęła 11. miejsce, a w Soczi w 2014 roku była 30.

Rozmowa z Aleksandrą Król

Polka jechała do Chin z wielkimi nadziejami na medal. Swój optymizm opierała na zwycięstwie w zawodach Pucharu Świata 14 stycznia 2022 roku w austriackim Simonhoehe. Niestety, w najważniejszym biegu trafiła na niesamowitą Czeszkę. Król była bardzo niezadowolona, że los nie był dla niej łaskawy.