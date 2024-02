Alfa Gorzów Wlkp. kontra Nekera AZS Uniwersytet Warszawski w finale PKP Cargo Pucharu Polski w piłce wodnej

W pierwszym meczu półfinałowym zmierzyli się dwaj wielcy rywale, którzy nie mają przed sobą tajemnic. W ubiegłorocznym turnieju finałowym PKP Cargo Pucharu Polski Alfa Gorzów Wielkopolski również rywalizowała z Job Center Mega-Invest Poland WTS Polonią Bytom. Wtedy bytomianie zwyciężyli 10:7, aby w finale ulec ŁSTW Łódź. W tegorocznych rozgrywkach ligowych remisowali z Polonią niemal do końca, by na 7 sekund przed ostatnią syreną pogrzebać swoje szanse. Nic więc dziwnego, że pałali rządzą rewanżu. Okazało się, że tym razem zwyciężyli i przedłużyli wspaniałą serię bez porażki na własnym terenie.

Kiedy w ostatniej odsłonie było 12:9 dla gorzowian wydawało się, że miejscowa ekipa wytrzyma presję do końca. Jednak bytomianie jeszcze raz się poderwali. Patryk Cebo doprowadził do wyniku 13:12 dla Alfy, a do końca pozostała minuta. Plan podopiecznych trenera Marcina Czapli był jasny: odepchnąć rywali od własnej bramki. Zacięta gra na pograniczu faulu poskutkowała zwycięstwem i awansem Alfy do finału. Przyjezdni opuszczali basen ze spuszczonymi głowami. - Trudno, przegraliśmy, ale walczyliśmy do końca. Trzeba wyciągać wnioski z porażek - mówił 16-letni bytomianin, Kamil Greif. - Nasi rywale są bardzo doświadczeni, dziś okazali się lepsi, ale brązowy medal jest w naszym zasięgu.

Imprezę wspierają sponsor główny Polskiego Związku Pływackiego – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., sponsor PZP – PKP Cargo oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

A we wspomnianym niedzielnym finale PKP Cargo Pucharu Polski rywalami gorzowian będą zawodnicy Nekera AZS Uniwersytetu Warszawskiego. To gigant jeśli chodzi o polskie waterpolo, aktualny mistrz Polski i lider ligowych rozgrywek. Zespół bardzo dobrze zgrany i pewny siebie. To widać było już na początku półfinału. Warszawianie dość szybko objęli prowadzenie 4:1. Jednak po drugiej kwarcie był remis 5:5, a w trzeciej to zespół Waterpolo Poznań objął prowadzenie 7:6. Wtedy jednak poznaniacy chyba... przestraszyli się, że mogą sprawić niespodziankę - Straciliśmy koncentrację i rywale nam "odjechali" przyznał Igor Piecuch. - Fizycznie czuliśmy się dobrze, bo jesteśmy znakomicie przygotowani do sezonu. Liczymy na dobry mecz o brąz. Graliśmy z Polonią zacięty mecz ligowy. Przegraliśmy go, ale mam nadzieję na rewanż - dodał.