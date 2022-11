Alicja Bieńkowska – Krysztop napisała książkę o swoim rodzinnym sołectwie. Odbyło się spotkanie promocyjne.

Alicja Bieńkowska – Krysztop napisała książkę „Szczepanki, Suszewo, Podkłokock w źródłach i we wspomnieniach mieszkańców”. To bardzo rzetelna publikacja o tym niewielkim sołectwie w gminie Wielgie.

Alicja Bieńkowska – Krysztop podjęła się trudnego zadania, jakim jest przybliżenie historii swojej rodzinnej miejscowości. Na historię zwykliśmy patrzeć przez pryzmat wielkich wydarzeń, a tej najbliższej często nie znamy. Pamięć ludzka jest ulotna i nie musi wcale upłynąć dużo czasu, by wydarzenia z niezbyt odległej przeszłości straciły swą ostrość. Ludzie umierają i wiele wspomnień zabierają ze sobą do grobu. Po latach stają się nie do odtworzenia, a szkoda.

- Chciałam, by ta książka nie tyle była publikacją naukową, a taką, którą będzie się dobrze czytać – zdradza Alicja Bieńkowska – Krysztop. – Jest mocno prywatna, bo są tu spisane dzieje mojej rodziny. Miałam to szczęście, że mój dziadek żył 100 lat i chętnie opowiadał. Te jego wspomnienia tkwią we mnie głęboko. Tata też interesuje się historią i mobilizował mnie do opisania historii naszego sołectwa. Materiałów miałam mnóstwo, bo jeśli tylko w archiwum na coś natrafiłam, to zaraz kopiowałam. Przez lata się tego nazbierało. Wcześniej też przeprowadzałam wywiady z mieszkańcami. Problemem było znalezienie czasu na zebranie tego w sensowną całość, bo normalnie przecież pracuję zawodowo.

Spotkanie promocyjno-integrujące odbyło się w świetlicy wiejskiej w Suszewie. Wzięło w nim udział około 70 osób, zainteresowanych historią swoich miejscowości. Suszewo, Szczepanki i Podkłokock tworzą jedno sołectwo ze wspólnym sołtysem i radnym gminnym.

- Moja rodzina przywędrowała tu z Osieka nad Wisłą w latach 60. XIX wieku – kontynuuje Alicja Bieńkowska – Krysztop. – Mieszkamy tu zatem od dość dawna. Opisałam naszą historię i naszych sąsiadów.