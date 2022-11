W Wielgiem i Dobrzyniu nad Wisłą seniorzy nie próżnują i aktywnie spędzają czas!

W Wielgiem i Dobrzyniu nad Wisłą od kilku lat funkcjonują Oddziały Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Kujawskiej Szkole Wyższej. Słuchacze mają już za sobą pierwsze wykłady.

W Wielgiem i Dobrzyniu nad Wisłą działają Oddziały Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Skupiają one ludzi w wieku dojrzałym, które chcą się uczyć i rozwijać. Niedawno rozpoczęły uroczyście nowy rok akademicki, a wykład inauguracyjny pod tematem „Czy jesteśmy elementem świata – bioróżnorodność jak ją zachować’’ wygłosiła - w obu miejscowościach - dr Maria Palińska z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Namawiała ona słuchaczy do założenia Ligi Ochrony Przyrody przy uniwersytecie, by w aktywny sposób włączyć się w działania, mające na celu ochronę otaczającego nas ekosystemu.

W Wielgiem po wykładzie wystąpił Zespół Ludowy Ziemi Dobrzyńskiej pod przewodnictwem Wojciecha Ziemińskiego. Spotkanie zakończyły rozmowy przy kawie i ciastkach.