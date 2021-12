Alicja Tchórz gwiazdą drugiego dnia Zimowych Mistrzostw Polski w pływaniu w Bydgoszczy

Czwartkowa sesja finałowa rozpoczęła się od rywalizacji sztafet mieszanych na 50 m stylem zmiennym. Najlepsza była czwórka z klubu MKS Juvenia Wrocław. Później do wody wskoczyły pływaczki walczące o tytuł mistrzyni Polski na dystansie 200 m stylem dowolnym. Zwyciężyła Katarzyna Wasick, która pobiła rekord życiowy. Jej start w tej konkurencji mógł być zaskoczeniem. – To była moja inicjatywa, żeby popłynąć 200 m kraulem, nikt mnie do tego nie zmuszał – mówiła po wyjściu z wody.

– Chciałam się sprawdzić. Nie miałam żadnych oczekiwań, chociaż wiedziałam, że jestem gotowa na fajny czas. Gdzieś tam miałam w głowie, żeby popłynąć na rekord życiowy. Niektórzy mówią, że w tym wieku nie da się już 200 m płynąć, a jednak się da – dodała Wasick.

Pływaczka nie kryła radości ze zdobytego medalu, a także samego startu. – Od tego zaczęła się moja kariera, od 200 metrów kraulem. Ten dystans płynęłam na pierwszych igrzyskach w Pekinie. Jest to dla mnie niesamowicie emocjonalny start – stwierdziła Wasick. Zawodniczka pokonała Aleksandrę Knop i Aleksandrę Polańską.