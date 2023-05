Analiza spadków i awansów w 3, 4 i 5 lidze kujawsko-pomorskiej. Stan na 1 czerwca 2023

W niedzielę odbędzie się 34. kolejka 2. ligi. Co to ma wspólnego z Kujawsko-Pomorskiem skoro nie występuje tam żadna ekipa z naszego regionu?

Tym samym w tej chwili stuprocentowe utrzymanie daje w 3. lidze 14. miejsce. Czyli to, które obecnie zajmuje Unia Solec Kujawski. Beniaminka czekają już tylko dwa, ale arcytrudne mecze (w ostatniej kolejce punkty zespół z Solca otrzyma walkowerem). Wszystko jednak w nogach piłkarzy Unii Solec. Dwie wygrane zapewnią utrzymanie, a jak w 2. lidze zostanie Radunia, to tylko trzy punkty w meczach z Pogonią II Szczecin (dom) i Zawiszą Bydgoszcz (wyjazd) wystarczą do utrzymania.