Anna Mucha znów zagrała w rozbieranych scenach. Zobacz odważne zdjęcia aktorki z "M jak Miłość"

W przypadku tej kariery naprawdę trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego tak bardzo Anna Mucha wpisała się w krajobraz polskiego show-biznesu. Chociaż zdecydowanie częściej kojarzona jest ze swoich serialowych roli, to naprawdę niewyobrażalnym byłoby, gdyby teraz miało jej zabraknąć. Być może to zasługa nietuzinkowej urody, a może po prostu sposobu grania, którym aktorka potrafi przekonać publikę.

Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do wyjątkowego apartamentu gwiazdy „M jak miłość”

Anna Mucha ponownie w odważnym wydaniu — zobacz zdjęcia

Chociaż Anna Mucha wciąż jest niebywale aktywna zawodowo, o czym mogą świadczyć ostatnie produkcje, w których zagrała, to zdecydowanie częściej usłyszeć o niej można za sprawą jej kontrowersyjnego sposobu bycia. Warto bowiem wiedzieć, że już od samych początków swojego funkcjonowania w świecie show-biznesu Mucha lubiła szokować i prowokować.

Jednym z pierwszych momentów, kiedy o aktorce zrobiło się całkiem głośno, był jej związek z Kubą Wojewódzkim. Wówczas to media co jakiś czas powracały i żyły losem tej gwiazdorskiej pary. Wraz z upływem lat sporo kontrowersji serwowały jej skąpe kreacje. Teraz znów robi się o niej głośno, ponieważ po blisko ośmiu latach przerwy postanowiła powrócić do rozbieranych scen. Wszystko za sprawą najnowszej produkcji Netflixa "Tajemnice polskich fortun", który z miejsca stał się hitem.