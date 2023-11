Anwil Włocławek kontra świetny Durham, Arriva Twarde Pierniki Toruń w roli faworyta

W weekend dwa ważne i trudne mecze naszych drużyn. Anwil będzie bronił miana ostatniej niepokonanej drużyny Orlen Basket Ligi w starciu ze Startem Lublin. Ekipa trenera Artura Gronka z bilansem 6-1 prowadzi w tabeli, ale ma mecz więcej na koncie. Ta jedyna porażka to mecz wyjazdowy z równie rewelacyjnym w tym sezonie MKS Dąbrowa Górnicza, za to w innych wyjazdach lublinianie upolowali Kinga Szczecin i Trefl Sopot.

To wystarczająca rekomendacja, aby na mecz mocno się zmobilizować. Problem w tym, że trener Przemysław Frasunkiewicz z powodu europejskich obowiązków drużyny dopiero od piątku będzie mógł na treningach pracować pod kątem tego meczu. Tymczasem przygotowana defensywa to kwestia kluczowa w tym meczu. Najważniejsze wydaje się rywalizacja na obwodzie, gdzie trzeba zatrzymać świetny duet Jabril Durham - Liam O’Reilly (w sumie średnio ponad 35 pkt i 15 asyst w każdym meczu). To główna siła napędowa Startu.