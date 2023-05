Apator lepszy od GKM w derbach Pomorza. Emil Sajfutdinow fruwał, Nicki Pedersen znowu nie dokończył meczu

For Nature Solutions Apator - ZOOleszcz GKM Grudziądz 52:38

Kibice na derbach Pomorza For Nature Solutions Apator Toruń - ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Około dziesięciu tysięcy kibiców w piątkowy wieczór dopingowało żużlowców na Motoarenie. Mamy dla Was dużo zdjęć…

Na więcej nie pozwolił Emil Sajfutdinow, który był primadonną w tej żużlowej operze i był absolutnie poza zasięgiem rywali. W trzeciej serii uciekł mu Jakobsen, ale lidera Apatora budował prędkość i w końcu połknął Duńczyka.

Emil Sajfutdinow: - Ostatnio mieliśmy twardy tor, teraz był przyczepniejszy i naprawdę fajnie się jechało. Nie miałem okazji trenować w czwartek, ale przyjechałem na Motoarenę z czystą głową, zdobyłem dobre punkty, ale najważniejsze, że drużyna wygrała mecz. Dlaczego nie wystartowałem w nominowanym? Jeśli chcemy walczyć o medale, to trzeba dawać szansę i inwestować w młodzież.

Dużo emocji wśród kibiców gospodarzy wywołał wyścig ostatni. Sajfutdinow oddał w nim miejsce juniorowi Lewandowskiemu, a Lambert zdefektował na prowadzeniu. W efekcie GKM zmniejszył straty z 16 do 12 punktów, co może mieć znaczenie w rewanżu. Trener Robert Sawina powiedział, że to była decyzja Sajfutdinowa, ale on bierze za nią całą odpowiedzialność.