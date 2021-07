Apator Toruń - Motor Lublin. Niesamowity mecz na Motoarenie. Ostatni bieg decydował!

EWINNER APATOR TORUŃ - MOTOR LUBLIN 44:46

APATOR: Przedpełski 10+2 (3,2,2,0,3), J. Holder 9 (1,3,3,1,1), Miedziński 8 (u,3,2,3,0), Ch. Holder (1,1,0,2), Chlupac n/s, Lewandowski 2 (2,0,0), Marciniec 0 (0,0,0), Lambert 11+1 (2,2,2,3,2)

MOTOR: Łaguta 12 (2,3,1,3,3), Buczkowski (0,1,0,-), Hampel 1 (1,0,-,0,0), Karion n/s, Michelsen 11+1 (3,1,3,2,2), Lampart 11+1 (3,2,3,1,2), Cierniak +1 (1,0,1), Kubera 8 (3,2,1,1,1)

To była przedostatnia w tym sezonie, ale chyba największa szansa na pokonanie drużyny aspirującej do play off, bo Motor na wyjazdach prezentuje się przeciętnie. Goście prowadzili od wyścigu juniorów, ale nie była to przewaga znacząca. Kapitalnie w zespole gospodarzy ścigał się Paweł Przedpełski, który najpierw na dystansie uporał się z Łagutą, a potem razem z Jackiem Holderem pokonał podwójnie Michelsena.

Na półmetku spotkania Motor prowadził jedynie dwoma punktami. Kibice obu drużyn oglądali bardzo ciekawe spotkanie, w którym nie brakowało walki na dystansie. Prowadzenia gości bronił przede wszystkim junior Wiktor Lampart, który był niepokonany w trzech pierwszych startach.