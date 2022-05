Apteka lek wycofany z rynku przyjmie, ale pieniędzy bydgoszczaninowi za niego nie zwróci

Czytelnik z Bydgoszczy opowiada:

- Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu lek na serce, który stosują moi rodzice. Wiadomo, że człowiek zawsze robi sobie zapasy leków, a w pandemii, to już tym bardziej. Łącznie nazbierało mi się 9 opakowań wycofanego leku. Zadzwoniłem na infolinię producenta z pytaniem, co mam zrobić z tymi dziewięcioma pudełeczkami, bo przecież lekarstw nie wolno wyrzucać do kosza. Kilka razy byłem przełączany aż w końcu od miłej pani usłyszałem, że mam podjechać do apteki, w której zrealizowałem receptę na te lekarstwa. Tam je ode mnie przyjmą i zwrócą pieniądze, bo to nie z mojej winy rodzice dalej leku nie mogą stosować. Doradzono mi też, bym się skontaktował z lekarzem i poprosił o zamiennik. Całe szczęście, że od razu nie jechałem do apteki, tylko zadzwoniłem. Farmaceuta powiedział mi, że owszem leki mogę przywieźć do utylizacji, ale nie dostanę zwrotu pieniędzy. Usłyszałem, że producent wprowadził mnie w błąd. Zapytałem ile będę - mówiąc wprost - „w plecy”. Jak się okazało, ponieważ rodzice mają już ponad 75 lat, za lek nic nie płacą. Jednak gdyby nie ten seniorski wiek, to na pewno straciliby nie ze swojej winy sporo pieniędzy, bo leki w Polsce nie są tanie. Proszę wyjaśnijcie na łamach „Pomorskiej”, czy rzeczywiście w przypadku wycofania leku z rynku apteka nie musi zwracać pacjentowi za ten lek.