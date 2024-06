Arged Malesa Ostrów - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Czas na rewanż. Znamy składy na mecz

Ostrowianie to jeden z kandydatów do awansu. W przerwie między sezonami wzmocnili się zawodnikami z PGE Ekstraligi, kontraktując min. Chrisa Holdera, Frederika Jakobsena i Gleba Czugunowa.

Ten ostatni kiepsko rozpoczął sezon - po upadku w pierwszym meczu sezonu w Bydgoszczy, doznał kontuzji barku. Na tor wrócił w miarę szybko, szybko też dobił do ligowej czołówki, stając się najskuteczniejszym zawodnikiem ostrowskiej drużyny i piątym w statystykach ligi . W tym zestawieniu dziewiąty jest Jakobsen, a jedenasty Holder.

Mocna trójka liderów daje ostrowianom miejsce w czołówce ligi (przy jednym zaległym meczu - czwarta pozycja i 2 punkty straty do pierwszej Abramczyk Polonii).

Jerzy Kanclerz: "Możemy ponosić duże koszty, jeśli to prowadzi nas do celu"

W niedzielnym starciu ostrowianie będą faworytami, ale mecz zapowiada się arcyciekawie. Prezes Polonii Jerzy Kanclerz zdaje sobie sprawę, że to będzie wymagające spotkanie dla jego drużyny.

- Tylko cztery razy wygraliśmy w Ostrowie. Ostatni raz w 2008 roku, co pokazuje, jak trudny to dla nas teren - przypomina szef bydgoskiego klubu. - Jedziemy tam jednak z nastawieniem na zwycięstwo, jak na każdy inny mecz.

Przed wyjazdem do Ostrowa poloniści planowali potrenować w Lesznie, by lepiej przygotować się do tej walki.