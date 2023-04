Armia przyciąga ochotników. Do WCR w Bydgoszczy w 2022 roku zgłosiło się dwa razy więcej chętnych

- Pozyskujemy ochotników, którzy przez pierwsze 27 dni uczą się podstawowego rzemiosła żołnierskiego, w tym strzelania, regulaminów, musztry, terenoznawstwa, topografii. Potem następuje przysięga, jednostka wydaje książeczkę wojskową i przyszły żołnierz może iść dalej, by uzyskać specjalność wojskową - mówi mjr Bogdan Lewandowski, rzecznik prasowy Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bydgoszczy. - To specjalności, jak kucharz, kierowca kategorii C, nurek, spadochroniarz. Te kursy młody człowiek odbędzie w trakcie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która trwa do 11 miesięcy. Jeżeli to mu się spodoba, to już jest trampolina do zawodowej służby wojskowej.