Arsen Lupin z Bydgoszczy ma kłopoty. Sprawa o napaść i zatarg z działkowcem

Znany bydgoszczanin, kibic o pseudonimie Arsene Lupin, wpadł w prawne tarapaty. Z powodu zatargu z działkowcem z ROD na Biedaszkowie, jego sprawą zajęła się prokuratura. Zarzut dotyczy napaści. Z kolei śledczy umorzyli postępowanie, które wszczęto z zawiadomienia samego Lupina. "Walczę do końca", mówi mężczyzna.

- Kiedy byłem na policyjnym dołku, spotkałem tam młodego chłopaka. Pytał mnie, za co trafiłem na policję. Mówię, za nic. On: Jak to, za nic? Mówi, że sam za włamania tam trafił. A ja mu na to, że ja włamuję się tylko do ludzkich serc - mówi Arsen Lupin z Bydgoszczy.

To, oczywiście pseudonim. Bydgoszczanie jednak pamiętają ekscentrycznego, zapalonego kibica żużlowego, noszącego przy sobie opasły segregator z tysiącem wspólnych zdjęć ze znanymi osobistościami. Arsen Lupin do dzisiaj jeździ fiatem cinquecento, którego w 2000 roku dostał w prezencie od Tomasza Golloba. Samochód wiele już przeszedł, ale właściciel oklejonego najróżniejszymi naklejkami i klubowymi emblematami pojazdu zaznacza, że fiacik ma w kołach niezliczone chyba tysiące kilometrów. Do dzisiaj też nosi wszędzie legitymację "FBI Federacji Bynajmniej Inteligentnych". Ten przydomek włamywacza "do ludzkich serc", jak mówi sam jego właściciel wziął się z organizowanych przed laty wieczorków tanecznych w bydgoskich dancingowniach, w "Czarnym Kocie", "Michale", "Baśce"...

Kiedy doszło do rękoczynów

"Cieńkim", jak mówi o swoim aucie Arsen, kilka lat temu wjechał na teren ogródków działkowych przy ulicy Biedaszkowo w Bydgoszczy, gdzie wypoczywa, pomieszkuje latem i przy okazji opiekuje się kotami. - Z naprzeciwka jechał tą wąską ścieżką samochód osobowy, który ciągnął... lawetę. Ledo zdążyłem odbić w lewo, bo by mnie staranował. Kołpak uszkodziłem.

"Najsłynniejszy kibic w Polsce", a jednocześnie - jak o sobie też mówi - "prywatny detektyw" doszedł, że właściciel tego pojazdu ma działkę w na tym samym ROD. Na posesji ma trzymać - jak zaznacza Lupin - samochody służbowe, specjalistyczne urządzenia, jak "wysięgnik", które stosuje w swojej profesji (kominiarza-alpinisty). Lupin złożył zatem zawiadomienie o - w jego przekonaniu - nielegalnie prowadzonej działalności na terenie ROD. Nie trzeba było czekać na reakcję strony, której dotyczyły pisma słane do urzędów.

- Docinano mi, wyzywano. Pewnego razu jechałem rowerem i zostałem przewrócony. Tu, na działkach! Ten mężczyzna chciał mi zabrać rower! - opowiada Arsene Lupin. Wywiązała się awantura. Lupin twierdzi, że to jemu próbowano zabrać rower i że to jego napadnięto. Druga strona przedstawia sprawę inaczej. Efekt? Do prokuratury skierowano zawiadomienia w dwóch sprawach. Postępowanie wszczęte z inicjatywy Arsena Lupin zostało umorzone przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Południe. Stwierdzono, iż "czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".

Z drugiej jednak strony postępowanie dotyczące rzekomo agresywnego zachowania Lupina jest w toku. Wizyta na "policyjnym" dołku, o której wspomina mężczyzna, była właśnie związana z doprowadzeniem Lupina na badania psychiatryczne do 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. - Od lat walczę z niesprawiedliwością i ujawniam absurdy instytucji państwa. Jestem przekonany, że teraz sam padłem ofiarą takiej niesprawiedliwości. Nie poddam się jednak i będę walczył do końca - mówi. W tych potyczkach z innym działkowcem ma jednak również na koncie zwycięstwo. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, w 2021 roku w wyroku nakazowym przyznał mu rację, uznając winę adwersarza, który "nie zachował bezpiecznego odstępu" wymijając osobowym renault Arsena na rowerze, w efekcie czego rowerzysta "wjechał w pobliskie krzaki". W tym samym wyroku uznano też winę tego samego kierowcy, kiedy nie ustąpił "wyjeżdżając z działki" nie ustąpił pierwszeństwa Lupinowi siedzącemu za kierownicą swojego cinquecento.

