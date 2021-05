Artefakty małego Sępólna na Krajnie. Pierwsze, a cenne [zdjęcia]

- W starszych opracowaniach historyków pojawił się błąd. W 1360 r. Kazimierz Wielki w Koninie wydał akt lokacyjny dla miasta Sąpolno, co przyjęto jako właściwy akt lokacyjny również dla tego miasta. Takich nazw było kilka, a nie chodziło o to Sąpolno. Natomiast w kontekście właściciela miasta, Hektora z Pakości pojawiają się wzmianki na temat lokowania kościoła w Sępólnie w 1360 r. i wtedy jest wzmianka o mieście Sępólnie, civitas Sempolensis, co wskazuje nam, że już przed 1360 r. Sępólno musiało mieć prawa miejskie. Co ciekawe, niektóre pozyskane w trakcie badań archeologicznych fragmenty naczyń ceramicznych datować należy na okres wczesnego średniowiecza. Wskazuje to, że przed nadaniem praw miejskich w połowie XIV wieku mogła tu funkcjonować starsza osada, z XIII-XIV wieku. Z perspektywy dziejów Sępólna, są to niezwykle ważne odkrycia, gdyż o początkach miasta oraz wcześniejszym osadnictwie wiemy bardzo niewiele – wyjaśnia Miścicki.