Artur Siódmiak: Najważniejsze, by dzieci pokochały sport. Dlatego wspieram akcję „Ręczna na Orliku 2021”

– Gdy widzę te dzieciaki to łezka w oku się kręci. Przypominam sobie swoje młodzieńcze czasy, gdy pokochałem sport. Całe życie toczyło się na boisku, to były przecież wielkie emocje i spotkania towarzyskie, nowe znajomości. Cieszę się, gdy widzę uśmiech na twarzach dzieci i gdy widzę, że chcą uprawiać sport bawiąc się tym. Dziś moim zadaniem jest przekazywaniem tym dzieciakom swojego doświadczenia i zapału do sportu. Oczywiście piłka ręczna jest najbliższa mojemu sercu, więc bardzo cieszę się, że mogłem zainaugurować świetny projekt „Ręczna na Orliku 2021” – mówi Siódmiak, wielokrotny reprezentant Polski.

– Bardzo lubię brać udział w takich wydarzeniach i projektach, bo bardzo zależy mi na tych dzieciakach. Chcę ich trochę zmotywować, pokazać, zarazić miłością do sportu. Chcę, żeby coś po mnie zostało, a nie tylko pamiętna bramka w meczu z Norwegią. Staram się pomóc i otworzyć młodym perspektywicznym osobom drogę do karier, a także przekazać im pozytywne wartości. To jest pewna misja. Kiedyś ktoś pomógł mi, dziś ja chcę się odwdzięczyć tym samym – dodaje Siódmiak, dwukrotny medalista mistrzostw świata.

– Kolejny raz nasza Fundacja realizuje projekt związany z piłką ręczną i kolejny raz cieszy się on wielkim zainteresowaniem. Cieszę się, że Artur Siódmiak został ambasadorem „Ręcznej na Orliku 2021”, bo to postać wyjątkowa w polskiej piłce ręcznej. Jako Fundacja możemy być dumni z tak dużego przedsięwzięcia, w którym udział biorą tysiące dzieciaków – mówi prezes Fundacji Orły Sportu Rafał Wosik.

Już na etapie wojewódzkim każdy z uczestników otrzyma medal za udział, natomiast najlepsze drużyny otrzymają dyplomy i puchary. Z kolei wszyscy finaliści turnieju w Kielcach otrzymają sprzęt sportowy i gadżety, a najlepsi medale i puchary. – Chcemy zachęcać do uprawiania sportu, więc organizacja musi być na najwyższym poziomie. Ważne jest też to, by każde dziecko miało jakąś pamiątkę związaną z udziałem w turnieju. To zawsze motywuje – dodaje prezes Wosik.

– Gdy dostałem propozycję bycia ambasadorem tej akcji długo się nie zastanawiałem. To fantastyczny projekt, który skończy się w Kielcach, czyli stolicy polskiej piłki ręcznej. Dla wielu tych zawodników będzie czymś takim, jak dla nas zdobycie mistrzostwa świata. To będzie szczyt marzeń, który będzie najważniejszym wydarzeniem na tym etapie życia. Element rywalizacji w takim projekcie jest bardzo ważny. Dzieci muszą mieć cel i dążyć do niego – mówi Artur Siódmiak.

Projekt „Ręczna na Orliku 2021”, realizowany przez Fundację Orły Sportu, dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Partnerem projektu jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.