ASF. Jeszcze przez kilka dni można wnioskować o pieniądze na bioasekurację

Gospodarze, którzy hodują świnie od 6 do 27 sierpnia mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie na bioasekurację. Ta jest bardzo istotne w obliczu afrykańskiego pomoru świń. Do 24 sierpnia na mapie ASF w Polsce służby weterynaryjne naniosły 63 potwierdzone ogniska u świń od początku 2021 r. oraz ok. 2 tys. przypadków u dzików.

Dofinansowanie bioasekuracji obejmuje:

zakup mat dezynfekcyjnych,

zakup sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji;

zakup odzieży ochronnej oraz

zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Rolnik może ubiegać się o refundację do 50% poniesionych kosztów, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in.: