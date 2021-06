Atrakcje turystyczne w Brodnicy i okolicy. O tym mogliście nie wiedzieć! Przeczytajcie o tych miejscach i zobaczcie zdjęcia! Karina Knorps-Tuszyńska

Mieszkańcy i turyści zwiedzający Brodnicę najchętniej oglądają zamek krzyżacki, rynek czy kościoły. My także wybraliśmy się w te miejsca, ale przy każdym ze zdjęć prezentujemy ciekawostkę lub legendę, której nawet brodniczanie mogą nie znać. Zabieramy także Państwa do miejsc na terenie powiatu brodnickiego, które warto odwiedzić, a które mogli Państwo do tej pory ominąć.