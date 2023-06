Austria znów najlepsza na skoczni w COS Zakopane, tym razem w drużynach mieszanych. Polacy na piątym miejscu

Organizatorzy zdecydowali, że podczas Igrzysk Europejskich nie odbędzie się klasyczny konkurs drużynowy, ale postawiono na rywalizację w mikstach. Oznacza to, że każda nacja mogła wystawić czteroosobową drużynę mieszaną, złożoną z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Trenerzy reprezentacji Polski Thomas Thurnbichler i Harald Rodlauer, którzy ze sobą współpracują w polskiej kadrze, ostateczny skład biało-czerwonych podali dopiero po przełożonym z wtorku na środę konkursie mężczyzn na Średniej Krokwi. Tym samym o medale walczyli Anna Twardosz, Dawid Kubacki, Nicole Konderla i Piotr Żyła. - Konkurs mieszany jest dla nas pozytywną rzeczą, bo wreszcie mamy kobiety, które mogą rywalizować, czego nie było w poprzednim sezonie. Dlatego jesteśmy zadowoleni, że możemy wystartować także w takiej formule - mówił Thurnbichler.

Nie ma co ukrywać, że poziom żeńskiej kadry Polski znacznie odstaje od męskiej. To zrozumiałe: wśród panów mamy indywidualnie jednych z najlepszych zawodników na świecie z wieloma sukcesami na koncie, a kobiety dopiero zbierają doświadczenie. Każdy start to dla nich znakomite przeżycie. - Oczywiście kobiety będą startować z innych rozbiegów, ale to też będzie niezły konkurs. Wiadomo, że lepiej by to wszystko się oglądało, gdyby nasze zawodniczki skakały lepiej - śmiał się Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, który oczywiście wspiera całą kadrę.