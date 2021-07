Auta popowodziowe z Niemiec mogą trafić do nas. Jak nie utopić pieniędzy w podtopiony samochód?

Napływ „unikalnych ofert”

- Najwięcej zalanych i uszkodzonych aut trafia do nas cyklicznie tuż po powodziach - powiedziała Karolina Topolova, dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO. - Tak było w 2016 roku, w roku ubiegłym, tak będzie z pewnością także i w tym roku. Obecnie każdy używany samochód sprowadzony do Polski powinien zostać dokładnie sprawdzony czy pochodzi z terenów popowodziowych.

Niski przebieg, data produkcji oraz cena, to zazwyczaj trzy najważniejsze determinanty przy wyborze używanego auta. Mimo, że ofert jest pełno, to ciężko wypatrzeć perełkę – zwłaszcza w sytuacji ogólnej niepewności rynkowej. Zdecydować się na auto od handlarza, a może zaufać prywatnemu sprzedającemu. Z takimi dylematami spotkał się niejeden kierowca, nie każdy może pozwolić sobie na auto z salonu, zwłaszcza jeśli ma to być jego pierwszy samochód. Na portalach aukcyjnych można natknąć się na dosłownie każdy możliwy model, od klasycznych aut produkowanych w latach 50. po nowinki motoryzacyjne, które ledwo co opuściły fabrykę.