Autobusami będzie można dojechać do wielu miejsc w regionie. Dzięki wsparciu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych powstaną nowe linie

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał umowy w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z organizatorami publicznego transportu zbiorowego w województwie kujawsko-pomorskim.

W ramach przeprowadzonego naboru wnioski złożyło 55 organizatorów publicznego transportu zbiorowego w regionie na łączną kwotę ponad 50 mln zł. Wszystkie wnioski, co nie zawsze się zdarza, zostały rozpatrzone pozytywnie. Łącznie wsparcie finansowe otrzymały 523 linie komunikacyjne o długości ok. 22 tys. km.

Wojewoda podkreślił, że program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. - W roku 2019 dzięki temu programowi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odtworzono 59 linii autobusowych. W roku 2023 będą to 523 linie autobusowe. To znaczące osiągnięcie - podkreślił Mikołaj Bogdanowicz.

Dodał, że rządowe dofinansowanie w ramach tego programu wynosi 3 zł do każdego wozokilometra. Zwrócił też uwagę na to, że fundusz rozwoju przewozów autobusowych bardzo pomaga mieszkańcom, którzy nie mają własnego samochodu, ani innej możliwości dotarcia tanim środkiem komunikacji do ważnych miejsc, jak np. szpitale czy urzędy.