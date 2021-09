Autobusy w powiecie sępoleńskim. Są linie nadwyżkowe, które mogą nie zostać dofinansowane z funduszu autobusowego

Zgodnie z regulaminem konkursu o dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, wojewoda dopłaca do połączeń, które są deficytowe. Powiat sępoleński ma podpisaną umowę z wojewodą i PKS Chojnice na funkcjonowanie 16 linii autobusowych kursujących po czterech gminach, do których dopłaca z Funduszu.

Wojewoda kujawsko-pomorski ogłosił nabór wniosków do funduszu na 2022 rok. Jak się okazuje, część połączeń, które teraz są dofinansowane, mogą nie zostać zakwalifikowane do dopłaty w kolejnym naborze, ponieważ są nadwyżkowe.

- Pięć linii nie jest deficytowych, a wręcz ma nadwyżkę. I te linie zgodnie z przepisami nie będą mogły być uwzględnione w tym funduszu. Jednak jeśli połączenie jest „na plusie”, to myślę, że PKS Chojnice nie zrezygnuje z niego i odtworzy je poza umową między nami. Zanim złożymy wniosek do kolejnego konkursy, przeanalizujemy, które linie pozostawiamy, bo różnie to wygląda w w różnych miejscach – jednego dnia autobus jest pełny, innego pusty. Możliwe, że ulegną zmianie, na przykład dodamy jeden przystanek. Na pewno nie chcemy zmniejszyć liczby połączeń– wyjaśnia starosta Jarosław Tadych.