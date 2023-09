Mieszkańcy powiatu sępoleńskiego o autobusach na wsiach. "Jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie"

Wykluczenie komunikacyjne to, niestety, rzeczywistość małych miejscowości. Powiat sępoleński jest tego dobrym przykładem. O ile w miastach siatka połączeń nie budzi większych zastrzeżeń, o tyle na wsiach mała liczba połączeń, a wręcz nawet brak autobusów, wciąż jest problemem.

Mamy miejscowości, m. in Piaseczno-PGR, Dziechowo, Lutówko, Dąbrowa, Zaleśniak, Niwy i wiele innych, które były, są i będą wykluczone całkowicie z transportu publicznego. Władze w tej sprawie nic nie robiły, nie robią i, jak widać, nie zamierzają nic robić, mimo że doskonale o tym wiedzą. Istniejąca siatka połączeń, do których jeszcze dociera transport publiczny, nie jest dostosowana do realiów. Jak może się rozwijać turystyka, gdy transport zanika? Jak ma funkcjonować bezpieczeństwo zdrowotne, gdy nie możemy dotrzeć do szpitala? Zdaje się, że to nie są lata 20. XX wieku, tylko XXI wieku. My mieszkańcy mamy dość - piszą do naszej redakcji oburzeni Czytelnicy.