Aż 170 zawodniczek wystartuje w zapaśniczych mistrzostwach Polski młodziczek w Pelplinie

Złote medalu sprzed roku bronić będzie również 13-letnia Ewelina Gwóźdź (MLUKS Karlino), która rok temu rywalizowała w kategorii do 39kg, a w tym roku powalczy w kategorii do 46kg. W tegorocznych mistrzostwach Polski do lat 15, wywalczyła brązowy medal w rywalizacji ze starszymi koleżankami, a także została międzynarodową mistrzynią Polski szkół podstawowych. Jako jedyna w swojej kategorii wagowej do 66kg tytułu mistrzyni Polski młodzików bronić będzie Karolina Loianich (LKS Orzeł Namysłów). Sponsorem głównym mistrzostw Polski młodzików w zapasach kobiet jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Mistrzostwa odbędą się w hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie. O swój drugi tytuł mistrzyni Polski młodzików powalczy Małgorzata Bonna (LKS Suples Lniano) tym razem w kategorii do 36kg. W tym roku wywalczyła już tytuł Międzynarodowej Mistrzyni Polski Szkół Podstawowych, a w ostatnich 54 stoczonych walkach wygrała 41!

W mistrzostwach udział wezmą trzy uczestniczki tegorocznych mistrzostwa Europy do lat 15, które rozgrywane były w lipcu w węgierskim Kaposvar. Zuzanna Ptak (ZKS Slavia Ruda Śląska) zajęła w nich piąte miejsce, a w Polsce jest niepokonana od 22 października 2021 roku! Przed rokiem triumfowała w kategorii do 36kg, a w tym roku rywalizować będzie w wadze do 42kg. W swoim dorobku ma już dwa tytułu mistrzyni Polski młodzików.

Ubiegłoroczna wicemistrzyni Polski w kategorii do 36kg, Matylda Dziadoszek (KS Husarz Gniezno) w tym roku powalczy w kategorii do 42kg. W Kaposvarze rywalizowała w wadze do 39kg, gdzie przegrała nieznacznie w ćwierćfinale z Bułgarką Hrisianą Hristovą.

O swój trzeci medal, a pierwszy złoty powalczy Patrycja Bukowska (Industria LKS Znicz Chęciny) w kategorii do 50kg. W 2021 roku w Kielcach wywalczyła brązowy medal (36kg), a rok temu została wicemistrzynią Polski w Stargardzie (42kg). W Kapovsarze rywalizowała w kategorii do 42kg, gdzie przegrała już w rundzie eliminacyjnej. Ponadto w mistrzostwach wystartuje aż szesnaście medalistek z ubiegłego roku.