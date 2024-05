Badania lekarskie po 40. roku życia. Te badania warto zrobić po 40-tce

Dzięki badaniom profilaktycznym możemy wykryć wiele schorzeń, które nie dają jeszcze objawów, a w początkowej fazie są możliwe do wyleczenia. Jest tez oczywiście coś co możemy wprowadzić do naszego życia nie tylko po 40-tce. Zdrowe odżywianie, dbanie o aktywność fizyczną, odpowiednia dawka snu czy odpoczynku to podstawowe minimum, którego potrzebuje organizm.

Po czterdziestce pacjenci częściej borykają się z nadciśnieniem, otyłością, zmianami skórnymi, zmęczeniem czy bólami głowy, brzucha lub pleców. Aby niegroźne stany nie przerodziły się w poważne choroby warto kontrolować stan naszego organizmu. Wiele badań dostępnych jest w ramach świadczenia NFZ.