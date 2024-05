Tych produktów nie jedz, gdy masz podwyższony cukier. Koniecznie z nich zrezygnuj

Poziom cukru bada się z krwi. Badanie to zajmuje kilka sekund i wymaga zaledwie kropli krwi. Osoby zmagające się z cukrzycą przeprowadzają takie badanie w domu za pomocą glukometru. Poziom cukru warto sprawdzać nie tylko na czczo, ale również po posiłku.

Według Światowej Organizacji Zdrowia poziom cukru we krwi na czczo nie powinien przekraczać 99 mg/dl, a do 120 minut od zjedzenia posiłku — 140 mg/dl.

Wysoki poziom cukru we krwi to sygnał ostrzegawczy. Jeśli nie zadziałamy możemy spodziewać się cukrzycy. Stan przedcukrzycowy diagnozuje się po poziomie cukru we krwi, jeśli przekracza on nieznacznie dopuszczalne normy. To sygnał ostrzegawczy, który dzięki odpowiedniej diecie może nas ustrzec przed cukrzycą. Natomiast bardzo wysoki poziom cukru we krwi oznacza cukrzycę.