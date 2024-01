Barwny korowód w Trzech Króli 2024 w Służewie. Poseł Kałużny jednym z królów

- Kilka lat temu mówiono, że 6 stycznia nie może być dniem wolnym od pracy - mówił ks. Andrzej Zdzienicki, proboszcz parafii Jana Chrzciciela w Służewie. - Jednak ludzie potrzebują odpoczynku, by dobrze pracować. Przy okazji pokazaliśmy, jak pięknie i rodzinnie można wykorzystać wolny czas organizując właśnie takie orszaki.

To już tradycja w niewielkim Służewie. Wzorem lat ubiegłych w uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia) ulicami miejscowości przeszedł Orszak Trzech Króli. Orszak każdego roku przyciąga coraz więcej mieszkańców, którzy chętnie idą i kolędują. To nie tylko manifestacja swojej wiary, ale także radość z przyjścia na świat Jezusa Chrystusa.

6 stycznia w Kościele katolickim Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia kończy okres Bożego Narodzenia, a w kościołach święci się kredę, wodę i mirrę.

Uroczystość Objawienia Pańskiego (popularnie nazywana świętem Trzech Króli) należy do pierwszych, jakie obchodzono w Kościele. Główną treścią uroczystości jest pokłon Mędrców złożony Jezusowi, co opisuje w Ewangelii święty Mateusz. Ewangelista nie podaje informacji, ilu było mędrców. Często na malowidłach w Rzymie pokazywano dwie, a nawet sześć postaci. Liczba trzy jest symboliczna, ale do niej skłania się Kościół katolicki, ze względu na opis złożonych darów. Mędrcy ze Wschodu przywieźli złoto, kadzidło i mirrę. Warto wiedzieć, że imiona Trzech Króli też są dowolne i pojawiły się dopiero w VIII wieku.