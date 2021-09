Basen Nadwiślański przy ul. Kalinkowej pozostanie zamknięty. Miasto zapowiada alternatywę dla pływaków

- Od 12 lat chodziłem na basen przy Kalinkowej. Trzy razy w tygodniu. Nie tylko dlatego, że lubię, ale także muszę pływać ze względów zdrowotnych, bo mam chory kręgosłup i pływanie to najlepsza dla mnie rehabilitacja - mówi Dariusz, telefonujący do redakcji „Pomorskiej”. I dodaje: - Nie tylko ja, bo pływać przychodziło całkiem spore grono osób, m.in. seniorzy korzystający z tańszych biletów w godzinach porannych.

OPEC pływalni przy ul. Kalinkowej nie chce już utrzymywać

W lutym spółka OPEC Ineko, do której należy basen przy ul. Kalinkowej, nie otworzyła go mimo częściowego „odmrożenia” obiektów sportowych i rekreacyjnych po pandemicznej przerwie. Co więcej, Grupa OPEC oznajmiła wtedy, że pływalni prowadzić już nie chce, głównie z powodów finansowych oraz konieczności skupienia się na głównej działalności spółek związanych z produkcją ciepła i energii. OPEC przekonywał, że do basenu dokłada od lat i nie ma pieniędzy na konieczne w obiekcie inwestycje.