Basen w Solcu Kujawskim nieczynny. Popływamy dopiero 1 lipca

To tzw. przerwa technologiczna przeznaczona na czyszczenie obiektu, wykonanie niezbędnych napraw i remontów oraz wymianę wody przed sezonem wakacyjnym. W tym roku basen nieczynny będzie od poniedziałku 12 czerwca. Obiekt ma być zamknięty aż do końca miesiąca czyli prawie trzy tygodnie. Dla miłośników tej formy rekreacji nie jest to dobra wiadomość. Z kąpieli skorzystamy dopiero od 1 lipca br.

Na krytej pływalni w Solcu znajdują się m.in. basen sportowy o głębokości: 1,2-1,8 m, niecka rekreacyjna dla dzieci. Jest też brodzik dla maluchów. Do dyspozycji gości jest również sauna, zjeżdżalnia zewnętrzna o długości 80 m i wewnętrzna zjeżdżalnia rynnowa o długości 40 m oraz dwie wanny z hydromasażem (jacuzzi).