Beata Błoch nowym dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu

Z końcem 2021 roku, po 42 latach pracy i 18 na stanowisku dyrektora na emeryturę odchodzi dyrektorka MGOPS w Kamieniu, Zofia Krzemińska. Jak mówi, pracę w pomocy społecznej będzie wspominać dobrze.

- Ta praca jest trudna, ale bardzo przyjemna. Trudna, bo to praca z ludźmi. Ale to jest coś, co jest moją pasją. Dlatego dla mnie ta praca była wdzięczna, sprawiała mi dużo radości, przyjemności. Oczywiście, były momenty przykre, bo wiadomo – chodzi o ludzi z różnymi problemami -przyznaje Zofia Krzemińska.