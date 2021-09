Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. W niedzielę, 12 września 2021, zobaczysz ją na telebimach

Uroczystości beatyfikacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej odbędą się w niedzielę, 12 września 2021. W wydarzeniu będzie szansa współuczestniczyć za pośrednictwem specjalnych telemostów. To telebimy zapewniające transmisję beatyfikacji. Zostaną one zlokalizowane w wybranych kościołach w Polsce. W naszym regionie są dwie takie parafie. To Bazylika pw. świętego Wincentego á Paulo (al. Ossolińskich 2) w Bydgoszczy oraz Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Plac Kopernika) we Włocławku.