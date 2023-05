Będą odszkodowania. Budowa gazociągu w pow. włocławskim zbliża się do końca

Jak informowaliśmy, na terenie powiatu włocławskiego trwają prace związane z budową gazociągu Gustorzyn-Wronów. Budowa podzielona została na trzy etapy, przy czym etap pierwszy Gustorzyn - Leśniewice jest realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Budowa prowadzona jest na terenie sześciu gmin, w tym pięciu w powiecie włocławskim. To gminy: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal, Baruchowo.

W związku z tym właściciele lub użytkownicy wieczystych mogą przygotowywać się do udziału w czynnościach spisowych końcowych. - Wykonawca robót budowlanych poinformuje pisemnie właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie zdania nieruchomości - zapewnia Gaz-System. Podczas zdawania nieruchomości maja być spisane wszystkie okoliczności mające wpływ na szacowanie odszkodowania przez rzeczoznawcę powołanego przez wojewodę.

Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System poinformował ostatnio gminy, że prace budowlane, jeśli chodzi o etap pierwszy, czyli odcinek Gustorzyn-Leśniewice wchodzą w fazę końcową. Termin zakończenia budowy i oddania gazociągu do eksploatacji planowany jest na ostatni kwartał tego roku. Od czerwca jednak wykonawcy robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego przystąpią do sukcesywnego zdawania tych nieruchomości, na których prace budowalne zostaną uznane za zakończone.

Ale odszkodowanie to jedno. Jak podkreśla operator gazociągów przesyłowych, ważną korzyścią dla społeczności lokalnej z tytułu inwestycji będzie corocznie odprowadzany przez Gaz-System podatek od nieruchomości w wysokości 2 procent wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców.

Dodajmy też, że zbudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn Leśniewice pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Inwestycja ta wpłynie również na rozwój lokalnej infrastruktury, da możliwość podłączenia do systemu przesyłowego nowych odbiorców gazu.