Będą szczepienia dzieci przeciw covid-19 w szkołach. Sprawdź, kiedy ma ruszyć akcja szczepień nastolatków

W piątek 11 czerwca 2021 po południu do szkół w regionie trafiły materiały na temat szczepień przeciwko covid-19, pod kątem nastolatków. - Otrzymaliśmy z ministerstwa prośbę o włączenie się w tę akcję – mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. - Będziemy kontaktować się z podmiotami leczniczymi prowadzącymi szczepienia w punktach powszechnych. W Kujawsko-Pomorskiem jest ich 28.

Ministerstwo Edukacji i Nauki chce przekonać do zaszczepienia dzieci jak najwięcej rodziców. Dlatego też rozpoczęło akcję informacyjną w szkołach, której zwieńczeniem mają być szczepienia dzieci we wrześniu.

Niektóre samorządy w regionie równolegle zachęcają rodziców do zaszczepienia dzieci. Tak jest, np. w Bydgoszczy, gdzie można było zgłosić dziecko na szczepienie za pośrednictwem szkoły. Szczepienie ma być przeprowadzone w punkcie na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Fordonie.

Zainteresowanie jest jednak skromne. - Mamy obecnie trzy zgłoszenia. Zauważyliśmy jednak, że już w dniu, w którym ruszyła rejestracja dzieci, rodzice zwalniali je z lekcji z powodu szczepienia. Przypuszczamy więc, że większość osób rezerwuje terminy we własnym zakresie. – mówi Przemysław Kotłowski, dyrektor SP 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy. Dodaje, że ministerialne materiały rodzice otrzymują przez dziennik elektroniczny.

Podobnie jest w VIII LO w Bydgoszczy. - Zainteresowanie jest małe, zgłosiła się jedna osoba – mówi Aldona Sobień, dyrektor „ósemki”. - Sądzimy, że rodzice raczej sami zapisują młodzież na szczepienia. Cały czas prowadzimy akcję informacyjną na temat szczepień, w szkole są rozwieszone plakaty.

Obecnie bydgoski ratusz przyjmuje informacje od placówek. - Aktualnie Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej zbiera listy dzieci chętnych do szczepień. Poprosiliśmy szkoły o ich przesłanie do 16 czerwca 2021 – informuje Marta Stachowiak, rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy. - Następnie lista zbiorcza zostanie przekazana do Powszechnego Punktu Szczepień UTP. Więcej informacji odnośnie liczby chętnych będziemy mogli przedstawić po 17 czerwca 2021.