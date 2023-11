Będą utrudnienia w ruchu w Grudziądzu. Na dwa dni zamknięte zostanie skrzyżowanie w centrum Grudziądza

Remont skrzyżowania ulicy Sikorskiego z Sienkiewicza w Grudziądzu

Urzędnicy zastrzegają: prace zostaną przeprowadzone - a zakładane zmiany w organizacji ruchu wprowadzone - tylko jeśli pozwoli na to pogoda.

Przejazd przez to skrzyżowanie był już zamknięty, w pierwszym tygodniu listopada .

Zmiany w ruchu na czas zamknięcia skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Sikorskiego.

W związku z zaplanowanymi pracami, skrzyżowanie ul. Sikorskiego i Sienkiewicza ponownie będzie zamknięte dla ruchu we wtorek i środę, 21 i 22 listopada.

Zmiany w komunikacji miejskiej na czas zamknięcia skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Sikorskiego.

Autobusy pozostałych linii kursujące trasami zmienionymi na czas remontu ul. Sikorskiego (czyli ulicą Mickiewicza) kursować będą tak jak dotychczas.

Nieczynne będą przystanki autobusowe:

Sienkiewicza w obie strony

Wybickiego w stronę al. 23 Stycznia

Legionów / Szkoła w obie strony

Legionów / Biblioteka w stronę Tarpna

Dodatkowy tymczasowy przystanek autobusowy zostanie ustawiony na ul. Armii Krajowej, na wysokości budynku nr 4.

Organizacja ruchu autobusów komunikacji miejskiej na czas zamknięcia skrzyżowania ul. Sikorskiego z Sienkiewicza w Grudziądzu Urząd Miejski w Grudziądzu

Wielu osobom, dojeżdżającym do pracy np. w zakładzie karnym czy ZUS-ie albo do III LO wygodniej będzie na al. 23 Stycznia przesiąść się z autobusu do tramwaju.