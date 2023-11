Wkrótce w Grudziądzu pojedziemy wyremontowaną ulicą Rybacką! I pamiętajmy: będzie jednokierunkowa. Zobaczcie zdjęcia (OPRAC. PA)

Dobrze prezentuje się wyremontowana ulica Rybacka w Grudziądzu. Zamiast ogromnych dziur wreszcie jest równa, asfaltowa nawierzchnia. Po obu stronach jezdni są chodniki, a po jednej wydzielony pas ścieżki rowerowej. Pojawiły się też ledowe latarnie. Wszystko wskazuje na to, że choć termin oddania jej do użytku wyznaczony był na wiosnę 2024 roku, to zostanie ona otwarta dla ruchu już niebawem.