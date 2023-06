Będzie lepszy dojazd do uzdrowiska w Ciechocinku. Wrócą tam pociągi. Po 12 latach! Agnieszka Domka-Rybka

Planowana inwestycja poprawi dostęp do kolei mieszkańcom oraz umożliwi dojazd do uzdrowiska w Ciechocinku. Zwiększy się atrakcyjność tej części Kujaw i Pomorza. Archiwum/Polska Press

Planowane prace remontowe PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na linii 245 Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek umożliwiają powrót pociągów na linię kolejową, gdzie blisko 12 lat temu wstrzymany został ruch pociągów pasażerskich. Inwestycja poprawi dostęp do kolei mieszkańcom oraz umożliwi dojazd do uzdrowiska ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej. Szacowana wartość prac to ponad 12 mln zł.