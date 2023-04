Będzie można zarobić więcej nie płacąc ZUS i podatków. Teraz jest taki limit, a taki będzie od lipca 2023. Znamy kwoty

Działalność nierejestrowana. 26,6 tys. zł zarobku bez zakładania firmy

- Wtedy też wzrośnie minimalna do 3600 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy rozpoczną działalność w lipcu, nie musieliby jej zgłaszać, jeśli nie przekroczą 2700 zł przychodu miesięcznie - komentuje doradca podatkowy Piotr Juszczyk.

Od stycznia 2023 roku limit przychodów dla firmy bez zgłoszenia to 50 proc. płacy minimalnej i wynosi 1745 zł miesięcznie (20 940 zł rocznie). Tymczasem, zgodnie z uchwaloną przez Sejm Ustawą o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, próg przychodów przy działalności niezarejestrowanej zostanie od 1 lipca podniesiony do 75 proc. najniższego wynagrodzenia.

- Jeśli ktoś nie podlega ubezpieczeniom społecznym, czyli nie płaci żadnych składek to oczywiste, że nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego czy wypadkowego. Okres ten również nie wlicza się do emerytury - podkreśla Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Ulga na start i Mały ZUS

Porównajmy teraz nierejestrowaną działalność do innych preferencyjnych firm, które też dają możliwość startu w biznesie, jak jak np. z ulgą na start, gdzie przez pierwsze pół roku nie płaci się ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem składki zdrowotnej - ulga jej nie dotyczy. To znaczy, jest obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. Obejmuje ona świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty lekarskie, zabiegi i pobyt w szpitalu, refundację recept i niektórych środków leczniczych. W tym przypadku nie dostaniemy zasiłków chorobowych i macierzyńskich - są finansowane z ubezpieczenia chorobowego. Ponadto, ze względu na brak składki emerytalnej, z takiej firmy ani złotówka nie trafi też na naszą przyszłą emeryturę.