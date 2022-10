Będzie Ogólnopolski Dzień Boksu. Kosedowski: To fantastyczna sprawa

Na płycie najbardziej znanej warszawskiej hali powstaną trzy profesjonalne ringi, które będą wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia do treningu. Do tego każdy z uczestników otrzyma parę rękawic bokserskich, krokomierz oraz pamiątkową koszulkę!

– Jestem przekonany, że takiej imprezy Warszawa jeszcze nie widziała. Mamy wszystkie niezbędne nowinki techniczne, by zadowolić nawet najbardziej wybrednych koneserów boksu. 15 października będzie po prostu wielkim świętem tego sportu – mówi Robert Mateusiak, prezes Fundacji „Tradycja Olimpijska”, która jest organizatorem tej imprezy.

Krzysztof Kosedowski, były bokserski medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw Europy podkreśla, że jego marzeniem jest, by polski boks odzyskał dawny blask.

– Za moich czasów realia były zupełnie inne, bo co tydzień były organizowane mecze bokserskie, mieliśmy ligi bokserskie, a wszystkie dzieciaki czas po szkole spędzały aktywnie. Sport był często na pierwszym miejscu, a boks przeżywał swoje najlepsze czasy. Dziś realia są inne, dzieci mają mnóstwo możliwości i tak naprawdę takie imprezy, jak „Ogólnopolski Dzień Boksu” przyczyniają się do popularyzacji naszej ukochanej dyscypliny, a właściwie całego sportu. Bo przecież nie chodzi nam o to, by z tych dzieciaków zrobić zawodowych bokserów, czy mistrzów w sporcie. Chodzi o to, żeby miały pasję, uczyły się rywalizacji i współpracy w grupie, by się trochę ruszały, co w tych czasach jest szalenie istotne – mówi.